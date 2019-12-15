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دمشق تضبط شبكة لتهريب السيارات والعملة السورية إلى لبنان

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دمشق تضبط شبكة لتهريب السيارات والعملة السورية إلى لبنان
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كشف مسؤول في الأمن الجنائي السوري عن ضبط شبكة تهريب للسيارات السورية المستعملة الموجودة في لبنان وتهريب للعملة السورية بعد إخفائها ضمن فرش السيارات.

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وكشف رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرائد سعد عثمان، لصحيفة "الوطن" السورية أنه: " تم القبض على شبكة تهرب السيارات السورية المستعملة الموجودة في لبنان والعائدة لأشخاص سوريين والتي زادت مدة مكوثها خارج القطر على العام والمخالفة للمرسوم 14 لعام 2014، للتهرب من الرسوم والضرائب المترتبة عليها وتعادل قيمتها المدونة على كشف الاطلاع وفق المرسوم، إضافة لترتب ضريبة جمركية تعادل مبلغ مئتي دولار أمريكي للجمارك اللبنانية عن كل سنة مكوث في لبنان".

وأضاف عثمان أن هنالك مهربين يقومون بتهريب العملة السورية إلى لبنان بعد إخفائها ضمن فرش وأساس السيارة، مؤكدا أن المبالغ تتراوح بين عشرة وعشرين مليون ليرة يوميا (1$ يعادل حوالي 700 ل.س). يهربون العملة المحلية لتصريفها لدى شركات الصرافة في منطقة شتورا في لبنان لدى أشخاص من الجنسية اللبنانية، لكون سعر صرف الدولار في لبنان أقل بنحو خمس ليرات سورية، ومن ثم إعادة تهريبها بالطريقة نفسها إلى داخل سوريا وتصريفها لدى أحد الموقوفين وتحقيق أرباح مادية كبيرة من جراء فرق سعر الصرف بين البلدين.

المصدر: الوطن

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