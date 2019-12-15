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وكالة: مهاجمون يضرمون النار في مرقد ديني بجنوبي إيران ويسرقون ما فيه (صور)

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وكالة: مهاجمون يضرمون النار في مرقد ديني بجنوبي إيران ويسرقون ما فيه (صور)
مهاجمون يضرمون النيران في ضريح "بنت الحسين المجتبى" جنوب إيران ويسرقون أموال الصدقات منه
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أفادت وسائل إعلام محلية بأن مهاجمين أضرموا النيران أمس السبت في ضريح "بنت الإمام الحسن المجتبى" في مدينة شيراز بجنوبي إيران، ونهبوا أموال الصدقات والنذور الموجودة فيه.

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وذكرت وكالة "إرنا" أن أشخاصا قاموا بتخريب الضريح ونهب أشياء قيّمة وأموالا فيه، وبعدها أضرموا النيران بأجزاء منه، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بهذا المزار الديني.

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للضريح بعد حرقه.

وأضاف شهود عيان أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة لمعرفة المسؤولين عن إضرام النيران في الضريح.

وأكد مدير العلاقات العامة في دائرة الأوقاف بمدينة شيراز وقوع الحادثة، لكنه رفض الخوض في التفاصيل قبل انتهاء التحقيقات.

وكالة: مهاجمون يضرمون النار في مرقد ديني بجنوبي إيران ويسرقون ما فيه (صور)
وكالة: مهاجمون يضرمون النار في مرقد ديني بجنوبي إيران ويسرقون ما فيه (صور)
وكالة: مهاجمون يضرمون النار في مرقد ديني بجنوبي إيران ويسرقون ما فيه (صور)

المصدر: RT

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