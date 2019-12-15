العراق.."داعش" يقتل اثنين من الشرطة الاتحادية في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم الأحد، عن مقتل اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك بشمالي العراق.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: "تعرض عناصر من عصابات داعش الإرهابية لعجلة أرزاق تابعة للفرقة الآلية بالشرطة الاتحادية، مستغلين سوء الأحوال الجوية في وادي زغيتون في جنوب حي الرياض بكركوك".

وأضافت أن هجوم الإرهابيين "كان بالأسلحة الخفيفة، مما أدى إلى مقتل منتسبين اثنين" من الشرطة الاتحادية.

المصدر: RT