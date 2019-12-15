ظريف في الدوحة يبحث مع مسؤولين قطريين آخر تطورات المنطقة

بحث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة.

وذكرت الخارجیة الإيرانية في بيانها بهذا الصدد: "الوزير محمد جواد ظريف يلتقي نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش منتدى الدوحة ويبحثان العلاقات الثنائية وسبل التعاون وآخر التطورات في المنطقة".

وأضاف البيان أن ظريف التقى رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر آل ثاني، وبحث الجانبان التعاون الثنائي وآخر التطورات الإقليمية.

وفي اللقاء الذي جرى على هامش منتدى الدوحة 2019، تباحث الجانبان حول العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين وكذلك بشان القضايا الإقليمية والدولية، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ومن المقرر أن يلقي ظريف كلمة في منتدى الدوحة 2019 اليوم الأحد.

المصدر: RT