بعد قصته الملهمة.. السيسي يصعد المنصة ليحتضن الطفل "زين"

استعرض الطفل زين يوسف (12عاما) قصته الملهمة في التعافي من مرض السرطان في حفل افتتاح "منتدى شباب العالم" أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحضور أكثر من 7 آلاف مشارك.

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وقال الطفل خلال حديثه للموجودين بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ أمس السبت: "أنا زين عمري 12 عاما، أتوجه بالشكر للمنتدى الذي وجه لي الدعوة بصفتي أصغر متحدث مصري، وأنا هنا اليوم أتشاطر معكم قصتي الملهمة، أنا متعافي من مرض السرطان للمرة الرابعة".

وتابع زين يوسف: "اليوم أود أن أعرض رحلتي في مكافحة مرض السرطان مدة 7 أعوام والدروس التي تعلمتها، وكانت رحلتي من الإيمان والأمل والخسارة والكسب والبقاء بشكل إيجابي، وأثناء كفاحي كان لدي شعور ألا استسلم أبدا، اخترت أن أؤمن أنني سأكون بخير".

وأكمل زين يوسف: "مرض السرطان جعلني أنظر إلى كل شيء بمنظور مختلف، فكلمة سرطان كلمة رهيبة ولكنها ليست سلبية، وكيفية التعامل معها، وهو تحد صعب للغاية ويمكن للجميع القيام، ويجب أن نحول كل ما هو سلبي إلى إيجابي، ولكن كيف ستحولون ذلك ... أنت تستطيع".

حديث الطفل الزين أثار مشاعر الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور، وما أن انتهى من كلمته حتى صعد الرئيس إلى المنصة ليحضن زين ويصافحه دعما لشجاعته.

ومنتدى الشباب هو حدث سنوي يعقد في مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة في 2017 ، شارك فيه أكثر من 3200 شاب من 113 دولة.

المصدر: اليوم السابع