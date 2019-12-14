نائب في البرلمان الليبي لـ RT: آن الأوان لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق

أدلى عضو مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق، علي السعيدي، بتصريحات لـ RT، طالب فيها بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.

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وقال السعيدي إن "الوقت قد حان لنزع الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني غير الدستورية ودعم مجلس النواب وحكومته من جامعة الدول العربية، وكذلك البرلمان المصري والبرلمان العربي".

وأضاف أن "الجميع متأكدون من أن الجسم الشرعي في ليبيا هو مجلس النواب الليبي، وعلى الحكومات العربية دعمه وحكومته".

وأكد البرلمان المصري في وقت سابق أنه يعتبر مجلس النواب الليبي برئاسة، عقيلة صالح، والمتمركز في مدينة طبرق، "جسما شرعيا وحيدا" يمثل شعب ليبيا.

يذكر أن القاهرة كانت انتقدت بشدة مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبي، والتي تحدد مناطق النفوذ البحرية في مياه المتوسط.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT