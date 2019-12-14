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بعد أيام على انتقادات واسعة.. وزارة الاقتصاد السورية توضح "العبارة المجتزأة"

مال وأعمال

بعد أيام على انتقادات واسعة.. وزارة الاقتصاد السورية توضح
RT
وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل
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نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، اليوم السبت، توضيحا بالصوت والصورة حول العبارة التي أثارت سخرية واسعة ونُسبت لوزير الاقتصاد، سامر الخليل.

"مجتزأة، ومحرفة"، هكذا وصفت الوزارة عبارة تم تداولها خلال الأيام الماضية، إذ نُسب للوزير أنه قال تحت قبة مجلس الشعب (البرلمان) إن "الواقع الاقتصادي يتحسن لكن المواطن لا يشعر بذلك".

وقالت الوزارة في توضيحها الذي أرفقته بتسجيل صوتي لما قاله الوزير في المجلس، إن العبارة "تم دسها من قبل إحدى الصفحات وتداولتها صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي على طريقة القص واللصق دون التثبت"، ووصفت الوزارة طريقة اجتزاء الحديث بأنها "غير بريئة".

وأوضحت الوزارة في صفحتها في الفيسبوك أن الوزير "تحدث عن الوضع الاقتصادي العام ومؤشراته التي بدأت تسجل تحسنا تدريجيا ولكن الحديث اجتزئ وأضيفت إليه عبارات ومصطلحات توحي بكلام مغاير جعلت الحديث المنسوب للوزير سلبيا".

وأرفقت الوزارة مع منشورها تسجيلا لما قاله الوزير تحت قبة البرلمان.

المصدر: RT

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