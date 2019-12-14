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مصر تستضيف فعالية هامة للدفاع والأمن بإفريقيا

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مصر تستضيف فعالية هامة للدفاع والأمن بإفريقيا
Reuters GHA/TC
جنود مصريون -أرشيف-
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تستضيف مصر أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية، في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة قضايا الدفاع والأمن بإفريقيا.

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وترأس مصر الاجتماعات التي تعقد على ثلاث مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الإفريقية التالية، لاعتمادها من دول الاتحاد الإفريقي لتدخل حيز التنفيذ.

وتأتي استضافة مصر لهذه الاجتماعات في ضوء الجهود الرامية لدعم جهود الأمن والاستقرار بالدول الإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT

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