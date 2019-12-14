وزارة القوى العاملة المصرية تحصّل 8 ملايين جنيه لعمالتها في السعودية

أعلن وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارته بالسفارة المصرية بالسعودية نجح في تحصيل مستحقات خاصة بالعمالة لمصرية التي قدمت شكاوى للمكتب.

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وبلغ إجمالي ما تم تحصيله لهم 1.9 مليون ريال سعودي، أي ما يفوق 8 ملايين جنيه مصري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، يشير إلى مراجعة واعتماد 586 تأشيرة عمل جديدة، بالإضافة إلى اعتماد 3 آلاف و145 عقد عمل وشهادات استمرارية، فضلا عن توفير 5 فرص عمل بالداخل، وذلك خلال نوفمبر 2019 .

وأضاف أن 28 شكوى قد تم حلها بالطرق الودية، فيما حولت 20 شكوى للقضاء بعد نفاد الطرق الودية، وما زالت هناك 9 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 57 شكوى تلقاها المكتب خلال الفترة محل التقرير.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT