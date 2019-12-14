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اتصال هاتفي بين قيس سعيد والرئيس الجزائري المنتخب

أخبار العالم العربي

اتصال هاتفي بين قيس سعيد والرئيس الجزائري المنتخب
RT
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيسي التونسي قيس سعيد
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قدم رئيس التونسي قيس سعيد، في اتصال هاتفي، اليوم السبت، تهانيه للرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون.

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وأفادت وكالة الأنباء التونسية بأن سعيد أعرب عن تمنياته لتبون بالنجاح والتوفيق إثر إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، كما أعرب عن أمله في "مزيد التعاون بين تونس والجزائر الشقيقة، وفتح آفاق جديدة في هذا الإطار لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين وآمالهما في بناء مستقبل مشترك".

وفاز تبون (74 سنة) في الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت يوم 12 ديسمبر الجاري بحصده 58.15% من أصوات الناخبين.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال التونسية، يوسف الشاهد، أكد في الشهر المنصرم أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، سيزور الجزائر "في الأسابيع القليلة القادمة"، مشيرا وقتها إلى أنه سلم للرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح "رسالة من رئيس الجمهورية التونسية يؤكد فيها على أهمية العلاقات التونسية-الجزائرية الاستراتيجية والراسخة في التاريخ".

المصدر: وكالات

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