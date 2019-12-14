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إسرائيل.. اعتداء مسلح على منزل عمدة عربي في الجليل

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إسرائيل.. اعتداء مسلح على منزل عمدة عربي في الجليل
Reuters Ammar Awad
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أفادت وسائل إعلام بأن منزل رئيس بلدية مدينة سخنين العربية في شمالي إسرائيل تعرض فجر اليوم السبت لاعتداء مسلح من قبل مجهولين.

وأكدت تقارير إخبارية أن المهاجمين أطلقوا النار على منزل رئيس البلدية العربي، صفوت أبو ريا، في وقت كان غائبا عنه، وأضرموا النار في سيارته.

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وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن الشرطة اعتقلت شخصين على خلفية الحادث، دون التعليق على دوافع الهجوم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية واسعة الانتشار عن مواطن محلي قوله إن المدينة تشهد في الآونة الأخيرة موجة حوادث إطلاق النار، مطالبا الشرطة باتخاذ إجراءات بغية التعامل مع هذا الوضع الخطير.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن بلدية المدينة عقدت اليوم اجتماعا طارئا لبحث أعمال العنف الأخيرة.

وجاء ذلك بعد أيام من حادث مماثل أطلقت فيه النار على منزل رئيس بلدية قرية جديدة-المكر في الجليل، ما أدى إلى إصابة أحد الحراس.

وكانت إسرائيل قد شهدت في الأشهر الأخيرة مظاهرات شعبية نظمها المواطنون العرب متهمين الشرطة بتجاهل ارتفاع وتيرة العنف المسلح والجريمة في مجتمعاتهم، وذلك على خلفية مقتل أكثر من 70 شخصا برصاص مجرمين في المدن والبلدات العربية منذ بداية العام الجاري.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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