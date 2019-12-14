نصر الله يرد على كلام بومبيو "المضحك" عن إخراج "حزب الله" من لبنان

شدد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله على أن "الحزب" لا يشكل خطرا على لبنان، واصفا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن ضرورة إخراجه من البلاد بـ"المضحكة".

وحمل نصر الله، في كلمة ألقاها أمس الجمعة، الولايات المتحدة المسؤولية عن تصوير الاضطرابات الأخيرة في لبنان وكأنها موجهة ضد "حزب الله" وإيران وليس ضد الفساد والقرارات الحكومية الخاطئة، قائلا: " هناك تصريح مضحك لبومبيو يتحدث عن مساعدة اللبنانيين في إخراج "حزب الله" من نظامهم وبلادهم. كيف يستطيع إخراج "حزب الله" من لبنان؟ هذا يدل على التفاهة والسخافة الأمريكية في مقاربة هذا الموضوع".

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ورفض نصر الله كلام وزير الخارجية الأمريكي عن أن "حزب الله" يشكل خطرا على لبنان، لافتا إلى أن الدعم الذي يحظى به الحزب انعكس في "نتائج الانتخابات التي جرت بنزاهة قبل عامين".

وقال: "هذا دجل وخداع أمريكي. وتعليقي على كلام بومبيو هو أن حزب الله خطر على إسرائيل وأطماعها ومشروعها وهيمنتها، وكلنا نعرف أطماعها في الأرض والمياه، وأخيرا النفط والغاز. إن حزب الله خطر كبير على إسرائيل، صحيح، على الحدود يبني الإسرائيلي جدارا ولا يكترث، لأن المقاومة تركت هذا الأمر على عاتق الدولة".

وأعرب نصر الله عن فخره بحضور "حزب الله" في العديد من الميادين، رغم أن ذلك موضع خلاف في لبنان، مجددا التأكيد على أن "الحزب لا يشكل خطرا على الشعب اللبناني، بل على مشاريع الولايات المتحدة في المنطقة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام