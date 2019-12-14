انتقدت الإعلامية السعودية، لجين عمران، طريقة الزواج "التقليدية" التي ما زالت تتّبعها بعض الأسر مع أبنائها، بحسب تعبيرها.

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وكتبت عمران في تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر"، أن "بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من اختياره ويتعرف عليها لأول مرة في ليلة الزواج".

وأضافت عمران أنه يتم التعاطي في اختيار العروس "على أساس إنها بطيخة، طبعا هو وحظه، نفس الشي بالنسبة للعروس حظك نصيبك يا حبيبتي، وبعد فترة من الزواج يستغربون ليش تطلقوا".

وعملت لجين عمران كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب على قناة "MBC"، واتسمت برامجها بالطابع الاجتماعي.

ما زلنا نرى بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من إختياره

و لا عمره شافها و لا حتى كلمها

ليلة الزواج يقابلها لأول مره

و يتعاملون مع العروس على أساس إنها بطيخة

طبعا هو و حظه🍉

و نفس الشي بالنسبة للعروس

حظك نصيبك يا حبيبتي

و بعد فترة من الزواج يستغربون ليش تطلقوا!!!!!#مسايا_لجين — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) 10 декабря 2019 г.

المصدر: RT