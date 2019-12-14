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إعلامية سعودية تنتقد الزواج التقليدي

مجتمع

إعلامية سعودية تنتقد الزواج التقليدي
تويتر
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انتقدت الإعلامية السعودية، لجين عمران، طريقة الزواج "التقليدية" التي ما زالت تتّبعها بعض الأسر مع أبنائها، بحسب تعبيرها.

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وكتبت عمران في تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر"، أن "بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من اختياره ويتعرف عليها لأول مرة في ليلة الزواج".

وأضافت عمران أنه يتم التعاطي في اختيار العروس "على أساس إنها بطيخة، طبعا هو وحظه، نفس الشي بالنسبة للعروس حظك نصيبك يا حبيبتي، وبعد فترة من الزواج يستغربون ليش تطلقوا".

وعملت لجين عمران كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب على قناة "MBC"، واتسمت برامجها بالطابع الاجتماعي.

المصدر: RT

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