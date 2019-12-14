الصدر يأمر بغلق المؤسسات التابعة للتيار الصدري ويستثني سرايا السلام

أمر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، بإغلاق جميع المؤسسات التابعة لتياره، واستثنى من ذلك بعضها.

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وأظهرت وثيقة صادرة من مكتب الصدر، إغلاق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري لمدة عام كامل، على أن يُستثنى منها تشكيلات سرايا السلام (المُسلحة)، ومؤسسة مرقد محمد صادق الصدر، والمكتب الخاص".

وأشارت الوثيقة إلى أمر الصدر بإلحاق "الإشراف العام لصلاة الجمعة بمكتبه الخاص".

المصدر: RT