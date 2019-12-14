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مواطن لبناني يحرق نفسه في طرابلس لعدم قدرته على علاج ابنته!

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مواطن لبناني يحرق نفسه في طرابلس لعدم قدرته على علاج ابنته!
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أقدم مواطن لبناني على سكب مادة البنزين على جسمه ثم أضرم النار بنفسه، مساء الجمعة، في مدينة طرابلس، بسبب عدم توافر المال لديه لمعالجة ابنته، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

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وذكرت مواقع التواصل أن الشخص المذكور من منطقة الأسواق الداخلية في طرابلس بشمال لبنان، أقدم على إحراق نفسه لعدم توافر المال الكافي لديه لمعالجة ابنته، بعد أن رفضت المشافي استقبالها.

وتم نقله إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج، ووفق المعلومات الأولية، فإن نسبة الحروق في جسمه فاقت الـ30%.

المصدر: وكالات

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