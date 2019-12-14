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مجلس الأمن الدولي يطالب بغداد بالتحقيق في عمليات قمع المتظاهرين

أخبار العالم العربي

مجلس الأمن الدولي يطالب بغداد بالتحقيق في عمليات قمع المتظاهرين
Reuters
احتجاجات العراق
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طالب مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون في البلاد.

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وقال المجلس في بيان: "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء مقتل متظاهرين، وكذلك بشأن عمليات القتل والتشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل"​​​.

وأعرب المجلس عن "قلقه حيال تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين" في العراق، مطالبا السلطات بالتحقيق.

ويشهد العراق احتجاجات منذ حوالي شهرين للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل وتعديل الدستور، وإقرار قانون جديد للانتخابات ينهي هيمنة الكتل السياسية الكبيرة على البرلمان.

المصدر: وكالات

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