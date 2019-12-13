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السودان.. تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني والحجز على ممتلكاته

أخبار العالم العربي

السودان.. تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني والحجز على ممتلكاته
Reuters
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم البلاد 30 عاما، وحجز ممتلكاته.

وأعلن العضو في المجلس السيادي السوداني، نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، محمد الفكي سليمان، عن إسناد رئاسة لجنة تصفية "المؤتمر الوطني" للمحامي طه عثمان إسحاق، باختصاصات واسعة.

وأوضح أن اللجنة ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات، كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد.

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وقررت الحكومة السودانية أيضا حل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين، وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

وبموجب القرار، يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.

المصدر: وسائل إعلام سودانية

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