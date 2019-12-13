وفاة أحد مؤسسي حزب الإرادة الشعبية في سوريا

نعت رئاسة حزب الإرادة الشعبية في سوريا الرفيق فاضل حسون عضو المجلس المركزي الذي توفي في دمشق عن عمر ناهز 57 عاما صباح اليوم 12/12/2019 .

وجاء في بيان :"الرفيق حسون كان عضواً في الحزب الشيوعي السوري، أوائل السبعينيات، ومن أوائل الرفاق الذين انضموا إلى اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، ومن المؤسسين لحزب الإرادة الشعبية، وبقي متمسكاً بمبادئه حتى آخر لحظة في حياته".

من جانب آخر كان الراحل شاعرا وهو صاحب قصيدة وجدانية في أبياتها :

بأي مخيم يمهجر

غيابك بالصدر خنجر

تركت حبابك ودارك

الصبح ووجه جارك

منهو اليطفي نارك

وقلب التحبهم تحجر

كارثة هاي مو أزمة

كل واحد تحت نجمة

كل سوري رفض بأسمه

للبدمنا يتجر..





ويدفن الراحل في قرية بقرص فوقاني مسقط رأسه في ريف دير الزور الشرقي.







المصدر: قاسيون