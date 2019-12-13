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مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء البريطاني بعد إعلان فوزه بالانتخابات

تبون: ملتزمون بالتغيير وأدعو المواطنين لليقظة والتجند لبناء جزائر جديدة

أخبار العالم العربي

تبون: ملتزمون بالتغيير وأدعو المواطنين لليقظة والتجند لبناء جزائر جديدة
Reuters RB/ZB/CDC
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أعرب الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، عن شكره لجميع الجزائريين، داعيا مواطنيه إلى التكافل من أجل المساهمة في بناء البلد.

ونشر حساب تبون على "تويتر" تغريدة افتتحها بشعار حملته "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون".

وأضاف: "أشكر جميع الجزائريين على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي، وأدعوكم جميعا إلى اليقظة والتجند لنبني معا الجزائر الجديدة".

يذكر أن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية" كانت أعلنت اليوم عن فوز تبون برئاسة البلاد من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.83%.

المصدر: "تويتر" + RT

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