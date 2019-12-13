تبون: ملتزمون بالتغيير وأدعو المواطنين لليقظة والتجند لبناء جزائر جديدة

أعرب الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، عن شكره لجميع الجزائريين، داعيا مواطنيه إلى التكافل من أجل المساهمة في بناء البلد.

ونشر حساب تبون على "تويتر" تغريدة افتتحها بشعار حملته "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون".

بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون.. أشكر جميع الجزائريين على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي، و أدعوكم جميعا إلى اليقظة والتجند لنبني معًا الجزائر الجديدة. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAbdelm1) 13 décembre 2019

وأضاف: "أشكر جميع الجزائريين على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي، وأدعوكم جميعا إلى اليقظة والتجند لنبني معا الجزائر الجديدة".

يذكر أن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية" كانت أعلنت اليوم عن فوز تبون برئاسة البلاد من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.83%.

المصدر: "تويتر" + RT