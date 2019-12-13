 
مباشر
عاجل
تبون: ملتزمون بالتغيير وأدعو المواطنين لليقظة والتجند لبناء جزائر جديدة

السلطان قابوس يعود إلى عمان بعد فحوصات طبية في بلجيكا

أخبار العالم العربي

السلطان قابوس يعود إلى عمان بعد فحوصات طبية في بلجيكا
Reuters Andrew Caballero-Reynolds
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mw52

عاد سلطان عُمان قابوس بن سعيد، اليوم الجمعة، إلى مسقط بعد زيارة قام بها إلى بلجيكا لدواع طبية.

إقرأ المزيد
سلطان عمان يخضع لفحوصات طبية في بلجيكا
سلطان عمان يخضع لفحوصات طبية في بلجيكا

وأكد ديوان البلاط السلطاني في بيان أصدره اليوم أن السلطان قابوس عاد إلى بلاده بعد "إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية في مملكة بلجيكا"، دون الكشف عن تفاصيل تلك الفحوصات.

ومن مسقط، غادر السلطان البالغ من العمر 79 عاما، والذي تولى مقاليد الحكم في البلاد عام 1970 إثر انقلاب، إلى بلجيكا، السبت الماضي، وذلك بعد رحلتين خارجيتين على الأقل قام بهما لدواع طبية منذ عام 2014.

ولم يحضر السلطان قابوس بسبب رحلته إلى بلجيكا القمة السنوية لمجلس التعاون الإسلامي في السعودية، الثلاثاء الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا