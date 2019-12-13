الخارجية الروسية: لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان هاتفيا قضية التسوية السلمية في سوريا

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، محادثات هاتفية بحثا فيها تطورات الأوضاع في سوريا.

وأفادت الخارجية الروسية، في بيان، بأن هذه المكالمة جاءت استمرارا للاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، يوم 11 ديسمبر.

وأوضحت الوزارة أن لافروف وتشاووش أوغلو "بحثا عملية التسوية السلمية في سوريا والأوضاع العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

المصدر: RT