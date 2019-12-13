بعد الجدل المثار.. وزارة التعليم السعودية تحقق في حادث اعتداء داخل مدرسة بمكة (فيديو)

وجه نائب وزير التعليم السعودي بتشكيل لجنة تحقيق في مقطع الفيديو الذي تداوله مؤخرا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن اعتداء طالب على زميله داخل فصل بإحدى مدارس مكة.

وقالت المتحدة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، اليوم الجمعة: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لطالب بمدرسة في مكة المكرمة يعتدي على زميله، فقد وجه نائب وزير التعليم بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء والتصوير، وفق الإجراءات النظامية والتربوية".

وأضافت: "نؤكد على متابعة وزير التعليم وتشكيله الأسبوع الماضي لجنة للحد من أي مظاهر للعنف والتنمر بالمدارس".

فيديو:

طالب بمدرسة في حي الشرائع بمكة يعتدي على زميله، و "⁧#التعليم⁩" توجه بالتحقيق.

. pic.twitter.com/upTyRolrEg — مجتمعنا (@KSASociety) December 13, 2019

المصدر: عكاظ