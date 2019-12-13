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محمد بن سلمان يترأس "شركة القدية للاستثمار"

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان يترأس
Reuters
محمد بن سلمان
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يترأس ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار".

ويتوافق التكوين الجديد لمجلس إدارة الشركة مع توجهات المشروع المستقبلية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان الصندوق السعودي للاستثمارات العامة قد أطلق "مشروع القدية" ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون، ومعلما يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع في موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض تبلغ مساحتها 334 كيلومترا مربعا، ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للسعودية، بما يتوافق مع "رؤية 2030".

المصدر: واس

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