اعتبر رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، موسى عبد النور، أن عرض هيئة الصحفيين السعوديين على الاتحاد توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين مؤشر على تغيير في الموقف السعودي تجاه سوريا.

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وقال عبد النور لصحيفة "الوطن" السورية، إن "توجيه الدعوة لاتحاد الصحفيين السوريين من قبل هيئة الصحفيين السعوديين هي خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل أن تكون الأمور أفضل فيما يتعلق بتحسين العلاقات وتتبعها خطوات أخرى تساهم في إنهاء السياسات السعودية تجاه سوريا أو إنهاء الحرب على سوريا بشكل أو آخر"، مشيرا إلى أن هذه الدعوة "تعبر عن تغيير إيجابي في الموقف السعودي وتنعكس إيجابا على الوضع في سوريا".

وأوضح أن مشاركة اتحاد الصحفيين السوريين في اجتماع الرياض جاءت بعد تلقيه دعوة من اتحاد الصحفيين العرب ومن هيئة الصحفيين السعوديين المضيفة للاجتماع.

ولفت عبد النور إلى أن "مسألة التغيير في الموقف السعودي بالمجمل هو قرار سياسي بالكامل وليس بيد اتحاد الصحفيين العرب ولا هيئة الصحفيين السعوديين"، لكون الزيارة اقتصرت على الجانب المهني، لافتا إلى أن "هذه المشاركة هي تعبير عن تقارب بين البلدين".

وشارك وفد من اتحاد الصحفيين السوريين ضم عبد النور وعضو الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الأمين العام المساعد، إلياس مراد، في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الذي انعقد على مدى يومين في الرياض الأسبوع الماضي.

المصدر: الوطن