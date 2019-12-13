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عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات

عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات

أخبار العالم العربي

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يعقد رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية"، محمد شرفي، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية: تبون رئيسا للجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات

رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية: نهنئ  الشعب والجيش والأمن لمساهمتهم بإنجاح الانتخابات.

رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 39.33 بالمئة داخل وخارج الوطن.

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