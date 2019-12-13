عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات
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يعقد رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية"، محمد شرفي، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية: تبون رئيسا للجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات
رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية: نهنئ الشعب والجيش والأمن لمساهمتهم بإنجاح الانتخابات.
رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 39.33 بالمئة داخل وخارج الوطن.