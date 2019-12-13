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دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى حول "شعور الميت داخل قبره"!

أخبار العالم العربي

دار الإفتاء المصرية تصدر فتوى حول
صورة أرشيفية
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قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ محمد عبد السميع إن الشخص المتوفى يعلم بمن يزور قبره، ويأنس لهذه الزيارة، ويرد السلام على من يسلم عليه.

وأضاف عبد السميع في معرض إجابته عن سؤال أحد الأشخاص، حول هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره، أنه وردت أحاديث تفيد بسماع الميت لبعض ما يقوله الأحياء.

واستشهد في فيديو نشرته دار الإفتاء على "يوتيوب"، بما ورد في صحيح البخاري، قائلا: "اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب، فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له أتدعو أمواتا فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون".

المصدر: دار الإفتاء المصرية

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