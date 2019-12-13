وزارة العدل اللبنانية تشتكي على نائب بعد تهجمه على قاضية

تقدّمت الدولة اللبنانية، بشكوى جزائية ضد النائب اللبناني، هادي حبيش، لتعديه على النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية، غادة عون، في بهو قصر العدل في بعبدا.

وتقدمت الدولة اللبنانية، ممثلة برئيسة القضايا في وزارة العدل القاضية، هيلانة إسكندر، بشكوى جزائية اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضد النائب هادي حبيش، وطالبت بتوقيفه وإحالته إلى القضاء المختص، توصلا لإلزامه بالتعويض على الدولة اللبنانية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، نظرا لما ألحقته أعماله من ضرر يطال هيبة الدولة والقضاء.

ويأتي هذا بعد الهجوم العنيف الذي شنه حبيش على القاضية عون أمام حشد من الجموع في قصر بعبدا، واصفا إيها بالـ"ميليشيا" وبـ"رمز الفساد"، ومعتبرا أنها "تتعاطى "بشكل ميليشياوي مع المحامين والقضاة والمواطنين".

المصدر: الجديد