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رئيس المجلس الرئاسي الليبي: لا ساعة صفر سوى صفر الأوهام

أخبار العالم العربي

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: لا ساعة صفر سوى صفر الأوهام
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وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، كلمة مصورة إلى مواطنيه دعاهم فيها إلى عدم تصديق ما وصفها بـ"أكاذيب صفحات الواهمين وإشاعاتهم".

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وشدد السراج ردا على إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مساء أمس، بدء "معركة حاسمة" للسيطرة على العاصمة طرابلس، شدد قائلا: "لا ساعة صفر سوى صفر الأوهام".

وانتقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي من سماهم بـ"المتدخلين الخارجيين الداعمين للحرب ولمغامرات العسكر"، داعيا إياهم إلى ترك الليبيين وشأنهم.

المصدر: فيسبوك - حكومة الوفاق الوطني

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