مغردون يتداولون شريط فيديو قديما لمحمد بن سلمان

تداول مغردون مقطع فيديو لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، نشر قبل 3 سنوات، يتحدث فيه عن توقعه بنجاح طرح أرامكو، وكسرها لحاجز 2 تريليون دولار.

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وتوقع محمد بن سلمان في الحديث الذي أجراه مع محطة "MBC" التلفزيونية وصول قيمة الشركة لأكثر من تريليوني دولار فور طرح أسهمها في الأسواق المالية.

ويقول بن سلمان في الفيديو: "لو أرامكو لم تطرح، هذا يعني أننا سوف نستغرق 50 سنة أو 40 سنة حتى ننمي قطاع التعدين، وسوف نستغرق 40 سنة حتى ننمي المحتوى المحلي، وسوف نستغرق سنوات طويلة لتنمية الخدمات اللوجستية، مثل ما أضعنا 40 سنة في السابق ونحن نحاول ننمي هذه القطاعات".

وصعدت أسهم شركة النفط السعودية العملاقة إلى الحد الأقصى المسموح به بنسبة 10% عن سعر الاكتتاب العام لأول مرة في سوق الأسهم بالرياض، يوم الأربعاء، حيث أغلقت عند 35.2 ريال للسهم، وأعطت الشركة القيمة السوقية بحوالي 1.88 تريليون دولار، لتغلق على سعر 2 تريليون دولار.

وأبدى المغردون تفاؤلهم إزاء "أرامكو"، ورؤية المملكة 2030.

المصدر: RT