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الفنان اللبناني راغب علامة: الله يمهل ولا يهمل

الثقافة والفن

الفنان اللبناني راغب علامة: الله يمهل ولا يهمل
توتير
الفنان اللبناني راغب علامة
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دعا الفنان اللبناني، راغب علامة، القضاء اللبناني إلى محاسبة جمیع "السیاسیین السارقین" الذين وصفھم بـ"الزعران" وطالب باسترداد الأموال المنھوبة منھم والتي تفوق المئة ملیار دولار.

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وكتب علامة في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "الله يمھل ولا يھمل.. على القضاء أن يحاسب وبكل جرأة كل فاسد وكل سارق، مھما علا شأنه".

وطالب علامة برفع الحصانات عن السارقين للأموال التي هي أموال العامة، منوها بأن لبنان هو بلد الحق والقانون، و"الأموال المنھوبة ھي أموالنا وجھدنا وعرق جبیننا.. والفاسدون وأتباعھم يتنعمون بھا.. لا للحصانات على السارقین، ولا للمجرمین والزعران .. يجب أن يعود بلدنا بلد القانون و الحق والعدل".

المصدر: RT

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