سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة تزور قاعدة بينساكولا بعد تعرضها لهجوم من ضابط سعودي

زارت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، القاعدة الجوية الأمريكية في مدينة بينساكولا، التي تعرضت لهجوم من قبل ضابط سعودي الأسبوع الماضي.

وأفادت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة، في بيان، بأن الأميرة ريما زارت القاعدة، اليوم الخميس، "للإعراب شخصيا عن أعمق تعازيها بمناسبة المأساة التي وقعت الأسبوع الماضي وتعزيز التعاون الشامل بين السعودية والسلطات الأمريكية في التحقيق بشأن عمل العنف هذا الذي لا معنى له".

وذكرت السفارة أن الأميرة ريما أجرت، خلال الزيارة، لقاء مع قيادة القاعدة و"أكدت من جديد إدانتها لهذا الهجوم المرعب"، كما "شددت على أنها ستشارك بشكل كامل في التعامل مع هذه القضية وستقدم كل مساعدة ممكنة للإسراع في التحقيق".

HRH Amb. ⁦@rbalsaud⁩ visited the Naval Air Station Pensacola to personally extend her deepest condolences for the tragedy that unfolded last week and reinforce KSA's full cooperation with US authorities in investigating this senseless act of violence https://t.co/RPFfM8Ps0C — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) 12 декабря 2019 г.

وأعلنت السلطات الأمريكية، مساء 6 ديسمبر، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، مؤكدة لاحقا أن الهجوم نفذ على يد الطالب العسكري السعودي برتبة ملازم ثان، محمد سعيد الشمراني، البالغ 21 عاما والذي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة.

وعلى خلفية هذا الهجوم، أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث قال إن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

كما أكد العاهل السعودي خلال الاتصال على "وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة... وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف".

المصدر: RT