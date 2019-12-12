أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 5 مدنيين و6 عسكريين سوريين جراء هجمات شنها المسلحون في شمال غرب سوريا خلال الفترة من 1 حتى 12 ديسمبر الحالي.

إقرأ المزيد

وقال مدير مركز حميميم للمصالحة، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان صدر عنه، مساء اليوم الخميس: "تم في محافظات اللاذقية وحماة وإدلب وحلب، منذ 1 ديسمبر 2019، أكثر من 400 خرقا لنظام وقف الأعمال القتالية من قبل مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي وما يسمى بالجيش الوطني السوري".

وأضافت الوزارة أن "عمليات القصف من قبل المسلحين، التي تعرضت لها في الفترة المذكورة مواقع القوات الحكومية السورية والمناطق السكنية على حد سواء، أدت إلى مقتل 5 مدنيين سوريين وإصابة 5 آخرين، بينما بلغت حصيلة الضحايا والمصابين من صفوف عسكريي القوات السورية 6 قتلى و10 جرحى".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية يستخدمون بنشاط طائرات مسيرة تتمتع بقدرات ضاربة".

وأوضحت في هذا السياق أن وحدات الجيش السوري دمرت، منذ 1 ديسمبر، 4 طائرات دون طيار أطلقها المسلحون باتجاه مواقع القوات الحكومية السورية.

المصدر: RT