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مقتل 7 من عناصر "الحشد الشعبي" العراقي بتفجير مفخخة شمالي بغداد

أخبار العالم العربي

مقتل 7 من عناصر
Reuters Ako Rasheed
عناصر من "الحشد الشعبي" العراقي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، مساء اليوم الخميس، عن مقتل 7 عناصر من "الحشد الشعبي" جراء انفجار سيارة مفخخة شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان مقتضب: "إرهابي انتحاري يستهدف قوة ضمن قاطع عمليات سامراء، مما أدى إلى استشهاد سبعة من منتسبي اللواء 313 حشد شعبي وجرح 3 آخرين منهم".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم "سرايا السلام" في قاطع عمليات سامراء، صفاء التميمي، أن انتحاريا قاد سيارة مفخخة استهدف، مساء اليوم، المرابطين في قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي فوج ذي قار، ما أسفر عن مقتل 7 سبعة من عناصر اللواء الثاني وجميعهم من أهالي مدينة الناصرية.

وذكر التميمي أن الهجمات الإرهابية لـ "عصابات داعش" ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن قوات "الحشد الشعبي" تتصدى لها "بكل بسالة".

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية

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