لواء طيار سابق بالجيش المصري: القوات المصرية تستطيع التدخل العسكري وفقا للقانون الدولي

قال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر، اللواء طيار هشام الحلبي، إن "التدريبات التي أجرتها القوات المصرية بالذخيرة الحية، تؤكد جاهزية الجيش للتدخل العسكري الفوري".

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وأضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" أن "القانون الدولي يتيح لمصر التدخل العسكري لحماية مصالحها، واستفادت مصر من هذا البند في القانون عندما تدخلت في ليبيا عسكريا بعد ذبح عدد من المصريين هناك".

وتابع الحلبي أن "الاتحاد الأوروبي لن يصمت لتركيا هذه المرة، خاصة أن تهديدات تركيا تطال ثلاث دول أوروبية، إيطاليا، قبرص، اليونان".

وأكد الحلبي أن "التدريبات التي تجريها القوات البحرية المصرية على درجة عالية من الاحترافية ويجري فيها استخدام دقيق للأسلحة الحديثة، لا سيما الغواصات".

وكان الجيش المصري قد أعلن تنفيذ أنشطة قتالية ذات نوعية احترافية في البحر المتوسط، تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف في المياه العميقة.

المصدر: المصري اليوم