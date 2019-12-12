باسيل: لن نشارك في حكومة تكنوقراط ولن نعطلها

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رئيس "التيار الوطن الحر"، جبران باسيل، أن تياره لن يشارك في حكومة تكنوقراط، لكنه لن يعطل تشكيلها.

وأكد باسيل خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، استعداده "للتضحية بكل مقاعدنا الوزارية من أجل إنقاذ البلد".

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وقال إن "باب الحل واضح، يجب أن تتشكل الحكومة وعنواها واحد وهو حكومة الحل ومسارها واحد وهو النجاح".

وأشار إلى أن الحل يكمن في تشكيل حكومة إنقاذ على أساس احترام نتائج الانتخابات النيابية، داعيا لاحترام التوازنات السياسية ضمن الدستور.

واتهم باسيل رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، بأنه يحاول "إلغاء الآخرين"، وفي حال كان يسعى لتشكيل الحكومة بشروطه، فإن "التيار الوطني الحر" لن يشارك فيها.

وشدد باسيل كذلك على عزم حزبه محاربة الفساد "في أي موقع كنا".

المصدر: RT + وكالات