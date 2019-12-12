الجزائر.. حرق مقر سلطة الانتخابات في البويرة

أفاد مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، اليوم الخميس، بأن محتجين أضرموا النار في مقر السلطة المحلية للانتخابات لولاية البويرة.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت تصاعد الدخان وألسنة اللهب من مبنى مقر الانتخابات، بالإضافة إلى تصوير العديد من الوثائق المبعثرة في الطريق وقد تم إتلافها وحرقها.

وأشار موقع "الخبر" الجزائري إلى أن ولاية البويرة قررت في وقت سابق نقل أعوان مندوبية الولاية للسلطة المستقلة للانتخابات إلى العمل بمقر تم تجهيزه ببلدية عين بسام، وهذا بعد التخريب الذي أتى على المقر في الولاية.

وشهدت الولاية في ساعة مبكرة مناوشات بين المواطنين وقوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على مستوى "الطريق الوطني رقم 5" لمنع دخول مواطنين من البلديات المجاورة إلى مدينة البويرة.

هذا وقد أدى خروج المواطنين في بلديات حيزر ومشدالة وبشلول وأث لعزيز إلى غياب كلي للعملية الانتخابية وعدم افتتاح مكاتب التصويت فيها.

البويرة لا شيء يبشر بالخير ،الإفتزازات و الإعتدأت على المواطنين عيني عينك ،يريدون تفجير الوضع في البويرة بكل الوسائل pic.twitter.com/vNZNIUFKaG — MOH MINIROS (@BOURKAYEB1) 12 декабря 2019 г.

ويتنافس في الانتخابات رئيس الحكومة الأسبق، عبد المجيد تبون، مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي