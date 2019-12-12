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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن أرض في سيناء

أخبار العالم العربي

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن أرض في سيناء
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ناحية محافظتي بورسعيد وشمال سيناء لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وأشار القرار إلى أن الهدف من إعادة تخصيص الأرض هو استخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة بورسعيد الجديدة – سلام).

ويقوم الرئيس المصري بإعادة تخصيص العديد من أراضي الدولة لصالح المجتمعات العمرانية لإقامة مشروعات ومدن جديدة ضمن خطط مصر للتوسع العمراني.

المصدر: مصراوي

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