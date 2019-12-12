السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن أرض في سيناء

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ناحية محافظتي بورسعيد وشمال سيناء لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

إقرأ المزيد

وأشار القرار إلى أن الهدف من إعادة تخصيص الأرض هو استخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة بورسعيد الجديدة – سلام).

ويقوم الرئيس المصري بإعادة تخصيص العديد من أراضي الدولة لصالح المجتمعات العمرانية لإقامة مشروعات ومدن جديدة ضمن خطط مصر للتوسع العمراني.

المصدر: مصراوي