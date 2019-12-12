تشويه لوحة فتاة محجبة في الرياض ووزير الثقافة يعلق!

أكد وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، دعمه للرسام السعودي "كلاخ" عقب تعرض إحدى رسوماته في الرياض للتشويه من قبل مجهولين.

ونشر "كلاخ" على حسابه في "تويتر" اللوحة التي تعرضت للتشويه على جدار بالرياض، وقال: "طيب انتظر تكمل أسبوع بعدين خربها".

وعلق وزير الثقافة على تغريدة "كلاخ" قائلا: "مبدع يا كلاخ وكلنا ندعمك، وزملائي سيتواصلون معك".

وأثارت الحادثة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا عدة صور للرسام السعودي مشيدين بموهبته.

مبدع يا #كلاخ وكلنا ندعمك 👍.

وزملائي في @mocsaudi سيتواصلون معك. https://t.co/zwDloiGSWf — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) December 11, 2019

#كلاخ .. مبدع وناسينك ومهتمين في من لافايده له !! حرام تندثر هذه الموهبه الفريده من نوعها .. فنان ياكلاخ ورسمك روعه الله يسعدك ويحفظك !! 🌹✋🏼 pic.twitter.com/evdVzXF6MC — الغزاي الروقي (@alghazza12) December 12, 2019

يرى #كلاخ أن الغرافيتي.. رسالة الإنسان الأول في كهفه المعزول، ولا يزال كذلك في عالمه المفتوح اليوم.#الرؤية_بلا_حدود#السعوديةpic.twitter.com/vCi88QvaZy — صحيفة الرؤية (@Alroeya) December 12, 2019

المصدر: RT