 
مباشر

تشويه لوحة فتاة محجبة في الرياض ووزير الثقافة يعلق!

أخبار العالم العربي

تشويه لوحة فتاة محجبة في الرياض ووزير الثقافة يعلق!
رسمة كلاخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvw2

أكد وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، دعمه للرسام السعودي "كلاخ" عقب تعرض إحدى رسوماته في الرياض للتشويه من قبل مجهولين.

ونشر "كلاخ" على حسابه في "تويتر" اللوحة التي تعرضت للتشويه على جدار بالرياض، وقال: "طيب انتظر تكمل أسبوع بعدين خربها".

وعلق وزير الثقافة على تغريدة "كلاخ" قائلا: "مبدع يا كلاخ وكلنا ندعمك، وزملائي سيتواصلون معك".

وأثارت الحادثة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا عدة صور للرسام السعودي مشيدين بموهبته.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

معارضون للانتخابات يقتحمون مركزا للتصويت في الجزائر