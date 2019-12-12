الكشف عن الأحكام القضائية المتوقعة في قضية هزت الرأي العام في مصر

قال المحامي المصري عمرو عبد السلام، رئيس هيئة الدفاع عن الطفل، بيشوي ملاك عزير، الذي قتل في "توكتوك"، إن المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

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وأوضح عبد السلام أن النيابة العامة أصدرت قرارها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، حيث وجهت لاثنين من الموقوفين تهمة قتل الطفل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار واقتران جريمتهما بجريمة سرقة "توكتوك" مملوك للمجني عليه بطريق الإكراه.

وقام المتهمان بطرح المجنى عليه أرضا وتكتيفه لشل حركته ثم قاما بشد حبل حول عنقه بغية خنقه وقتله، ثم قاما بإلقائه في ترعة "أبو النمرس" ظنا منهم أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما سرقا "التوكتوك" والهاتف المحمول المملوك له، وحاولا الفرار، إلا أن المجنى عليه لم يمت وقام بالعدو خلفهما والاستغاثة عن طريق الصياح، فعادا إليه مرة أخرى وقاما بتكتيفه ولف الحبل مرة أخرى حول عنقه وخنقه حتى تأكدا من قتله.

وظهرت جثة المجني عليه بالترعة بعد مرور ثلاثة أيام من قتله، وبعد إجراء التحريات تم التوصل إلى القتلة وإلقاء القبض عليهما واعترفا بارتكابهما للواقعة وقتلهما للمجني عليه وسرقة "التوكتوك" الذي قاما ببيعه مقابل 8 آلاف جنيه لأحد الأشخاص الذي قام بدوره ببيعه لأشخاص آخرين وصل عددهم إلى اثنان وتم القبض عليهم جميعا بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.

وأوضح عبد السلام أن الجناة سيواجهون عقوبة الإعدام شنقا طبقا لأحكام قانون العقوبات.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT