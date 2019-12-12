تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن دور المرأة في الشارع المصري، وذلك في مجرى تعليقه في جلسة بعنوان "تعزيز دور المرأة الإفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية".

إقرأ المزيد

وقال الرئيس المصري في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة: "سأتحدث عن تجربتي الشخصية كإنسان مصري تعامل مع عظيمات مصر، هن جزء من عظيمات إفريقيا والعالم.. لا أتحدث بكلام سياسي، أنا بنقل تجربتي لكل العالم".

وتابع: "خلال العشر سنوات الماضية مرت أحداث كثيرة جدا.. المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من أجل الحفاظ على الهوية المصرية، ولم يستدعها أحد.. هي من استدعت نفسها لحماية وطنها ولحماية كل الأجيال القادمة.. خرجت المرأة المصرية وتحركت في مواجهة ظروف شديدة القسوة والصعوبة، وقالت لا مش هنسمح أن تستمر الأمور بهذا الشكل ولابد من تغيير الواقع رغم حدوثه بالانتخابات".

وتابع: "خرجت النساء بالملايين في الشوارع، وحدث التغيير في 30 يونيو. حين أتحدث عن دور المرأة في مصر بتكلم بتقدير واحترام واعتزاز".

المصدر: الأهرام