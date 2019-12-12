 
مباشر

السيسي عن تجربته مع المرأة المصرية: هي من استدعت نفسها في 2013

أخبار العالم العربي

السيسي عن تجربته مع المرأة المصرية: هي من استدعت نفسها في 2013
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvv2

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن دور المرأة في الشارع المصري، وذلك في مجرى تعليقه في جلسة بعنوان "تعزيز دور المرأة الإفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية".

إقرأ المزيد
السيسي يكشف سبب قطع رئيس جنوب إفريقيا زيارته لمصر بشكل مفاجئ
السيسي يكشف سبب قطع رئيس جنوب إفريقيا زيارته لمصر بشكل مفاجئ

وقال الرئيس المصري في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة: "سأتحدث عن تجربتي الشخصية كإنسان مصري تعامل مع عظيمات مصر، هن جزء من عظيمات إفريقيا والعالم.. لا أتحدث بكلام سياسي، أنا بنقل تجربتي لكل العالم".

وتابع: "خلال العشر سنوات الماضية مرت أحداث كثيرة جدا.. المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من أجل الحفاظ على الهوية المصرية، ولم يستدعها أحد.. هي من استدعت نفسها لحماية وطنها ولحماية كل الأجيال القادمة.. خرجت المرأة المصرية وتحركت في مواجهة ظروف شديدة القسوة والصعوبة، وقالت لا مش هنسمح أن تستمر الأمور بهذا الشكل ولابد من تغيير الواقع رغم حدوثه بالانتخابات".

وتابع: "خرجت النساء بالملايين في الشوارع، وحدث التغيير في 30 يونيو. حين أتحدث عن دور المرأة في مصر بتكلم بتقدير واحترام واعتزاز".

المصدر: الأهرام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

واعظ سعودي يرمي سيدة بالحذاء لأنها كشفت وجهها