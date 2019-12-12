الوزير المفوض في السفارة القطرية يثمن الدور الروسي في جهود حلحلة الأزمة الخليجية

اعتبر الوزير المفوض في السفارة القطرية لدى روسيا، وليد محمد العمادي، اليوم الخميس، أن روسيا سباقة دائما في علاقتها مع قطر، مشيدا بدور موسكو في جهود حل الأزمة الخليجية.



وقال العمادي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، حول الدور الروسي في جهود حل الأزمة الخليجية: "روسيا دائما سباقة في علاقتها مع قطر، وتحاول جاهدة، حل الأزمات بين جميع الدول، ونحن نقدر دور روسيا، وكل مجهود تقوم به في حلحلة الأزمة الخليجية".

وشدد الوزير المفوض في السفارة القطرية لدى روسيا: "قطر دولة تحافظ على علاقاتها الطيبة مع جميع دول العالم".

وحول استعدادات قطر لكأس العالم قال العمادي: "كأس العالم قائم لا محالة، سيتم في موعده المقرر، والاستعدادات في دولة قطر على قدم وساق، وكل الملاعب جاهزة، وآخر ملعب افتتح في المدينة التعليمية".

وتابع " البنية التحتية لدولة قطر أصبحت مهيئة تقريباً بنسبة 90 بالمئة، وأصبحت جاهزة لاستقبال جماهير كأس العالم من كل دول العالم بلا استثناء".

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ومن المقرر أن تبدأ البطولة في الفترة ما بين 21 نوفمبر، لغاية 18 ديسمبر.

المصدر: سبوتنيك