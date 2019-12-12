آخر ما قالته الفلسطينية شذى قبل اعتقالها من طرف الأمن الإسرائيلي (فيديو)

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، رئيسة مجلس مؤتمر طلبة جامعة بير زيت السابقة، شذى ماجد حسن، خلال اقتحامها لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

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ونشرت عائلة شذى فيدو للحظة الاعتقال على موقع التواصل الاجتماعي، بعد مداهمة منزلهم في حي عين مصباح، وودعت الطالبة أسرتها بكلمة "ادعولي"، ليتم نقلها إلى جهة مجهولة.

وقالت شقيقة شذى: "لحظة اقتحام المنزل طلبوا منا الهويات ولم يفتشونا وأحضروا ورقة وقال الضابط بدنا شذى تيجي معنا، وأحضروا مجندة وسحبتها إلى خارج المنزل بعنف".

وأضافت: "عاملوها بقسوة خلال الاعتقال وأوقفوا الدوريات العسكرية في شارع آخر وأخذوها من بين الأشجار".

وتدرس شذى بكلية الآداب بجامعة بير زيت بتخصص علم النفس، وترأست في العام الماضي مؤتمر مجلس الطلبة.

وشهدت مدينة رام الله مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات إسرائيلية، تخللها إطلاق للقنابل الغازية والرصاص المعدني، ما أدى إلى إصابة مسعف والعديد من المواطنين بحالات اختناق، فيما حلقت طائرة استطلاع في سماء المدينة.

المصدر: RT+ وكالات