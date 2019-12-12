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قرقاش: نرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد محمد بن زايد

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قرقاش: نرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد محمد بن زايد
Reuters NEIL HALL
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الخميس، إنه يرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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ولفت قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الخاص على "تويتر"، إلى "أن بن زايد ودولة الإمارات يقدمان رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف"، واستنكر ما سماها "الحملات المنظمة ضد  بن زايد، التي تأتي تحت مسميات مختلفة"، وفق تعبيره.

وكتب قرقاش  في تغريدته: "نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات يقدمان نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، ورؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف".

المصدر: "تويتر"

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