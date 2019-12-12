قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الخميس، إنه يرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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ولفت قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الخاص على "تويتر"، إلى "أن بن زايد ودولة الإمارات يقدمان رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف"، واستنكر ما سماها "الحملات المنظمة ضد بن زايد، التي تأتي تحت مسميات مختلفة"، وفق تعبيره.

نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضدالشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات تقدم نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 12, 2019

وكتب قرقاش في تغريدته: "نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات يقدمان نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، ورؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف".

المصدر: "تويتر"