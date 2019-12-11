رفع محافظ محافظة شبوة اليمنية رسالة شكوى إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد القوات الإماراتية، متهما إياها باستفزاز القوات الحكومية.

وجاء في رسالة المحافظ: "تلقينا بلاغا من القوة السعودية الموجودة في مطار عتق بطلب تسهيل مرور قوة إماراتية من منشأة بلحاف إلى معسكر العلم فتم إبلاغ النقطة التابعة للجيش والأمن بتسهيل مرورهم كالعادة وهذا إجراء روتيني يتم كل 15 يوما".

وتابع: "إلا أننا فوجئنا صباح هذا اليوم وأثناء سير القوة بالخط العام أن هناك طيران أباتشي يحلق فوق القوة الإماراتية وإذا وصل إلى مواقع الجيش والأمن المنتشرة على الخط العام يفتح حاجز الصوت ويدنو كثيرا تجاه مواقع الجيش والأمن في ظاهرة استفزازية تقوم بها القوات الإماراتية".

وأضاف: "ومن خلال ما حصل اليوم يتضح أن هناك نية جديدة لدى القوات الإماراتية باستهداف الجيش والأمن لولا أننا وجهنا بصرامة بعدم الانجرار وراء ما يتم التخطيط له من القوات الإماراتية كما أن المدرعات والآليات لا ترضى التوقف في نقاط التفتيش وتقوم بمسح المطبات بسرعة جنونية مستهترين بأبطال الجيش والأمن إضافة إلى استفزاز طيران الأباتشي".

وأشار أيضا إلى أن "المعسكر الذي يتم تبديل طاقمه كل 15 يوما يستخدم لتمرير الأسلحة من قبل الإمارات إلى هذا المعسكر لتوزيعها على مليشيات تهاجم قوات الأمن والجيش ما بين لحظة وأخرى وليس له أي مهام أخرى".

ودعا المحافظ الرئيس هادي "لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف عبث واستفزاز القوات الإماراتية تجاه قوات الجيش والأمن وأبناء المحافظة بشكل عام".

المصدر: RT