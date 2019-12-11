 
مباشر

مصدر عسكري عراقي: سقوط صاروخين قرب مطار بغداد الدولي

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري عراقي: سقوط صاروخين قرب مطار بغداد الدولي
Reuters Thaier Al-Sudani
مطار بغداد الدولي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvs4

أعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق، سقوط صاروخين في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي في منطقة غير مأهولة، دون خسائر تذكر.

إقرأ المزيد
سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر قرب مطار بغداد
سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر قرب مطار بغداد

وقال المصدر، إن "عددا من الصواريخ سقطت في منطقة عير مأهولة بالقرب من مطار بغداد غربي العاصمة".

وأضاف، أنه "لم تعرف لغاية الآن ما إذا وقعت خسائر بشرية أم لا".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني أمس الأول، عن سقوط 4 صواريخ على أحد المعسكرات قرب مطار بغداد الدولي ما أدى إلى إصابة 6 مقاتلين عراقيين بجروح.

 المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

واعظ سعودي يرمي سيدة بالحذاء لأنها كشفت وجهها