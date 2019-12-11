مصدر عسكري عراقي: سقوط صاروخين قرب مطار بغداد الدولي
Reuters Thaier Al-Sudani
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أعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق، سقوط صاروخين في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي في منطقة غير مأهولة، دون خسائر تذكر.
وقال المصدر، إن "عددا من الصواريخ سقطت في منطقة عير مأهولة بالقرب من مطار بغداد غربي العاصمة".
وأضاف، أنه "لم تعرف لغاية الآن ما إذا وقعت خسائر بشرية أم لا".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني أمس الأول، عن سقوط 4 صواريخ على أحد المعسكرات قرب مطار بغداد الدولي ما أدى إلى إصابة 6 مقاتلين عراقيين بجروح.
المصدر: RT