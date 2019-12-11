قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، اليوم الأربعاء، إن الحركة لا تتفهم التلكؤ والتردد والتأخر في إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوم إجراء الانتخابات.

وأكد الحية في لقاء تلفزيوني أجراه من اسطنبول مع قناة الأقصى، أن "حماس" قدمت مرونة عالية من أجل إزالة كل العقبات أمام إجراء الانتخابات.

وصرح بأن "حماس" تعتبر الانتخابات "رافعة للمشروع الوطني في وجه التحديات، ويمكنها أن تبدد حالة الانقسام، وتشكل بوابة للاتحاد في وجه التحديات الصهيونية والأمريكية".

المصدر: وكالات