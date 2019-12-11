أعلن مسؤول عسكري أمريكي أن الهجمات من قبل "مجموعات مدعومة إيرانيا" في العراق، قد تؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة في العراق.

وقال المسؤول العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء: "تعودنا على حالات إطلاق النار الاستفزازية... لكنها كانت تحدث نادرا".

وتابع: "والآن ازداد الأمر تعقيدا، وأعداد الصواريخ التي تطلق دفعة واحدة ازدادت، وهذا يقلقنا جدا".

وأضاف أن "تلك الأعمال قد تغير الأمور على الأرض في لحظة معينة، ما يزيد من احتمال حدوث تصعيد غير مقصود من قبلهم أو من قبلنا".

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وأشار إلى أن "المليشيات التي تسلحها إيران تقترب من الخط الأحمر، حيث قد يرد التحالف بالقوة"، مضيفا أن "العواقب لن تعجب أحدا".

وأضاف أن المعطيات الاستخباراتية وفحص الصواريخ، تشير إلى أن "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" هي من أطلق الصواريخ.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على قياديين في "عصائب أهل الحق"، ومدير أمن الحشد الشعبي وغيرهم، متهمة إياهم بالوقوف وراء الهجمات على المتظاهرين.

كما ألمحت واشنطن إلى مسؤولية إيران عن استهداف قاعدة عسكرية عراقية تستضيف القوات الأمريكية.

من جانبها، حملت "عصائب أهل الحق" الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية سفك دماء العراقيين.

المصدر: "رويترز"