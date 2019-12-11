كشف تقرير دولي جديد حول مستوى الفساد، أن لبنان والأردن وفلسطين، تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد المواطنين الذين عرضت عليهم الرشوة مقابل بيع أصواتهم في الانتخابات.

وشمل التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مسحا شارك فيه 6600 مواطن من 6 دول عربية، هي لبنان والأردن وفلسطين والسودان وتونس والمغرب، ليكون معبرا عن الكتل السكانية في المناطق الجغرافية الأكبر في المنطقة.

وأظهر المسح أن 66 بالمئة من مواطني الدول الست يشعرون بالاستياء من أداء حكومات بلادهم في مكافحة الفساد، معتبرين أنها لا تتخذ ما يكفي من الإجراءات للحد من انتشار الظاهرة، كما أكد 65 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم لاحظوا ارتفاعا في معدلات الفساد خلال العام الماضي.

وحسب المعلومات الواردة في التقرير فإن 47 بالمئة من المشاركين اللبنانيين عرضت عليهم رشوة مقابل أصواتهم، و26 بالمئة في الأردن، و12 بالمئة في فلسطين.

كما قال 28 بالمئة من المشاركين اللبنانيين إنهم تعرضوا لتهديدات بغرض دفعهم للتصويت لجهة ما وتقل النسبة إلى 4 بالمئة في فلسطين، و3 بالمئة في الأردن.

وكانت القطاعات الأكثر تلقيا للرشوة هي الشرطة، والمرافق العامة (مثل الرعاية الصحية والتعليم)، واستخراج الأوراق الرسمية، والمحاكم.

وجاءت الشرطة اللبنانية في المقدمة، إذ دفع 36 بالمئة من اللبنانيين الذين شملهم المسح الرشى مقابل خدمات الشرطة.

وحل السودان في المرتبة الثانية بمعدل 33 بالمئة، ثم المغرب بمعدل 31 بالمئة.

وعلى صعيد خدمات المرافق العامة، تصدر لبنان القائمة مرة أخرى بمعدل 51 بالمئة من المستطلعين الذين قالوا إنهم استعانوا بوسطاء لتسهيل الحصول على الخدمات العامة كالكهرباء والمياه، ثم الأردن وفلسطين بمعدل 21 بالمئة لكل منهما.

المصدر: "خبرني"