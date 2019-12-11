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القاهرة: ندعم أمن واستقرار دول الخليج العربي

أخبار العالم العربي

القاهرة: ندعم أمن واستقرار دول الخليج العربي
Reuters
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، إن مصر تثمن الدعم الذي تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية وتأكيدها على دور مصر في تعزيز الأمن القومي العربي والسلام في المنطقة.

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البيان الختامي للقمة الخليجية: التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون
البيان الختامي للقمة الخليجية: التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون

وأكد البيان الذي نشره المتحدث باسم الخارجية المصرية اليوم الأربعاء، على دعم مصر لأمن واستقرار الدول الشقيقة في الخليج العربي.

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي، قد أكدوا في البيان الختامي لقمتهم في الرياض، على أن التحديات التي تواجهها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون بين دول المجلس، وشددوا على أهمية دور مصر في تعزيز الأمن القومي العربي.

وأعرب قادة دول الخليج عن دعمهم للجهود المبذولة لحل قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مثمنين الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

المصدر: RT

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