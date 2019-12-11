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متحدث باسم أردوغان: نأمل ألا يضطر الجانب الليبي لطلب قوات تركية

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متحدث باسم أردوغان: نأمل ألا يضطر الجانب الليبي لطلب قوات تركية
Globallookpress
المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن
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علق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الأربعاء، على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا.

وقال: "إلى الآن لم يردنا هكذا طلب من الجانب الليبي ونأمل ألا يضطروا لذلك".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد صرح بأن بلاده لم تتلق طلبا من ليبيا بخصوص إرسال قوات تركية إليها، مشيرا إلى أنه لا يتم الآن إرسال أي قوات تركية إلى ليبيا.

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وأضاف: "لم نتلق طلبا بهذا الخصوص، وهذا غير مذكور في الاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا"، مشيرا إلى أن أردوغان أعلن أنه يمكن تقييم الأمر إذا ما جاء طلب من الجانب الليبي بذلك".

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

وفي 5 ديسمبر، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية مع ليبيا، علما أن مذكرتي التفاهم دخلتا حيز التنفيذ في ليبيا بمجرد توقيعهما من قبل المجلس الرئاسي الليبي اعتبارا من 5 ديسمبر الجاري.

المصدر: وكالات

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